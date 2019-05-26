Liseli öğlenciler İtalya'da Afyonkarahisar'ı temsil etti

Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünü yürüttüğü Erasmus+ KA229 Rightful Perception of Reality (Gerçekliğin Doğru Algılanması) projesi ikinci hareketliliği İtalya'nın Ortona şehrinde gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünü yürüttüğü ‘Gerçekliğin Doğru Algılanması' projesi kapsamında 6 öğrenci İtalya'nın Ortona şehrine götürüldü. Proje Koordinatörü İngilizce Öğretmeni Yonca Öztürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin medyadan her duyduklarına inanmamaları ve araştırdıkları konunun gerçekliğini yerinde görüp öğrenmeleri amaçlandı.

Ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiler

1 hafta süre hareketlilikle ilgili bilgiler veren Proje Koordinatörü İngilizce Öğretmeni Yonca Öztürk, hareketliliğe katılan 6 öğrenci ve öğretmenlerin demokrasi ve insan hakları konusunda eğitim aldıklarını söyledi. Öztürk “Ayrıca bu faaliyetimizde bizim öğrencilerimiz ülkemizdeki demokrasi ve insan haklarıyla ilgili sunum yaptı. Ben 6 öğrencimizin ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiklerine inanıyorum” dedi.

"Dil becerilerini geliştirmeyi hedefledik"

İtalya'da kültür gezilerinin de organize edildiğinin bilgisini veren Öztürk; “Napoli'yi ve birkaç şehri daha gezip tanıma fırsatı bulduk. 1 haftalık gezi ve faaliyetlerimizin sonunda her ülkenin kendine özgü yöresel kıyafetlerle öğrenci geçişi yaptı. Bu geçiş katılımcı tüm ülkeler tarafından beğenildi. Biz ziyaretimizde konaklamamızı daha önce ilimizdeki kendi öğrenci ailelerimizin evinde ağırlamış olduğumuzun yabancı öğrencilerin ailelerinin evinde yaptık. Bu faaliyetimizle öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmeyi ve ön yargılarını kırmayı hedefliyoruz. Projenin devamında ise İspanya, Yunanistan ve Portekiz ziyaretlerimiz var” dedi.