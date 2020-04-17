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Lisesi öğrencilerinden ‘'Evde kal'' çağrısına klipli destek

Afyonkarahisar Şuhut Zafer Anadolu Lisesi öğrencileri, korona virüsle mücadele kapsamında çektikleri video kliple ‘’Evde kal’’ dedi.

Afyonkarahisar Şuhut Zafer Anadolu Lisesi öğrencileri, korona virüsle mücadele kapsamında çektikleri video kliple ‘'Evde kal'' dedi.


Şuhut Zafer Anadolu Lisesinde eğitim gören 10 öğrenci, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan ‘'Evde kal'' çağrısına söyledikleri şarkılarla destek verdi. Öğrencilerin kendi imkânları ile evde kalanlar için moral ve umut olması amacıyla hazırlanan şarkılarda, ‘'Hayat Eve Sığar'' mesajı vurgulandı. Şarkıları ev ortamında seslendiren 10 öğrenci, cep telefonlarıyla o anları kaydedip video klip de hazırladı. Hazırlanan video klip sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Öğrenciler yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının bir an önce son bulması temennisinde bulundu.

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