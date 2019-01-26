Lösemi teşhisi konulan 5 yaşındaki Talha için lokma tatlısı dağıttılar

İmaret Camiinde bir araya gelen sağlık çalışanları, 112 Başhekimi Gülsüm Doğan'ın da katılımı ile sağlık çalışanı Derya ve Reşat Köroğlu çiftinin, lösemi tanısı konulan 5 yaşındaki Talha Köroğlu için lokma tatlısı dağıttı. Farkındalık sağlamak ve dua almak için lokma tatlısı dağıttıklarını belirten 112 Acil Servis Başhekimi Gülsüm Doğan, “Bir personelimizin evladı rahatsızlaşınca farkındalık oluşturalım ve dua alalım dedik. Tüm hasta çocuklar için lokma dökmek istedik ve insanlardan dua almak istedik. Tüm hasta çocuklara şifa olsun diye, daha öncesinde de yine üniversitede böyle benzer bir etkinliğimiz olmuş ve lösemili çocuklara hediyeler dağıtmıştık. Bu sefer de böyle ufak bir şey yapalım istedik. Allah razı olsun katılım bayağı bir yoğun oldu” dedi.