Madensuyu yüklü tır devrildi, tonlarca madensuyu araziye saçıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan madensuyu yüklü tır tarım arazisine devrildi. Kazada tonlarca madensuyu araziye saçılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Süleyman Ş., idaresindeki 49 AAK 411 plakalı tır Bolvadin Sanayi kavşağına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu yoldan çıkarak devrildi. Tır sürücü kazayı yara almadan atlatırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın dorsesindeki tonlarca madensuyu ise tarım arazisine saçıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.