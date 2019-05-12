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Magandalar belediyenin diktiği çiçekleri söktü

Sandıklı Belediyesinin kendi seralarında üreterek ilçedeki park, bahçe ve yol kenarına diktiği çiçekler kimliği belirsiz kişilerce söküldü.


Sandıklı Belediyesi Jeotermal seracılık yöntemi ile kendi serasında süs bitkileri ve mevsimlik çiçek üreterek ilçedeki park, bahçe ve yol kenarlarına dikmekte ilçeyi güzelleştiriyor. Son günlerde bu çiçekler bazı kişiler tarafından sökülürken belediye de zarar gören yerlere yenisini dikti.


Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl bu duruma sosyal medya hesabından tepki göstererek çiçeklere zarar verenleri uyardı. Başkan Çöl paylaşımında "Sizin için güzelleştiriyoruz ama maalesef kendini bilmezler emek emek yetiştirdiğimiz diktiğimiz çiçekleri söküp dağıtıyorlar. Şu mübarek günler hürmetine Allah'a havale ediyorum. Kayıtlarda yapan şahıslar mevcut, bu sefer susuyorum ama bir daha olursa gerektiği şekilde davranacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

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