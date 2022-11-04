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Mahalle ve çarşı bekçileri ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Afyonkarahisar’da devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri şüphe üzerine durdukları bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri şüphe üzerine durdukları bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Olay, Bolvadin ilçesi Cirit mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Şüphe hareketlerde bulunan sürücünün üst aramasıyla araç aramasını yapan ekipler aracın torpido bölümünde ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayın ardından sürücü M.F.D., gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

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