Mahallelerde huzur ve güvenin arttırılması için polisler muhtarlarla bir araya geldi

Kentte var olan huzur ve güven ortamının sağlanması adına en büyük mücadeleyi veren emniyet güçleri ve mahalle muhtarları istişare toplantılarını sürdürüyor. Çok sayıda mahalle muhtarının katıldığı istişare toplantısında mahallelerde doğabilecek olumsuz durumlara karşı yapılması gerekenler ve Emniyet işbirliği konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Afyonkarahisar Muhtarlar Dernek Başkanı Suat Uygur; "Demokrasinin temel taşı mahallesinin gören gözü yürüyen ayağı olan kıymetli Muhtarlarımız 'la her fırsatta bir araya gelip, muhtarlarımızı dinleyen çözüm üreten İl Emniyet Müdürümüz Ali Temiz 'in merkez mahalle muhtarlarımızla istişare toplantılarının bir yenisini daha gerçekleştirdik. Bizde Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği olarak Başta Temiz olmak üzere ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ederiz" dedi.

Uygur, mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri ve istişare toplantılarının artarak devam ettiğini söyledi.