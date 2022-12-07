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‘Mahalli Sulak Alan Komisyonu' yangın gündemi ile toplandı

Afyonkarahisar’da ‘Mahalli Sulak Alan Komisyonu’ toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da ‘Mahalli Sulak Alan Komisyonu' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Eber Gölü başta olmak üzere kentteki gölet ve sulak alanlarda yaşanan yangınlar ve mücadele konusu ele alındı.


Toplantı Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik başkanlığında yapıldı. Toplantıda Akşehir-Eber Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan'da meydana gelen saz yangınları başta olmak üzere gölet ve sulak alanlarda yaşanan kuraklık konusu ele alındı. Akademisyenlerle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Civcivoğlu'da toplantıya katıldı. Toplantıda alınan kararların uygulanması yönünde gerekli adımların atılacağı kaydedildi.

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