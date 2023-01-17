Mahremiyet bilincinin kazandırılması için program başlatıldı

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın öncülüğünde Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla mahremiyet bilincinin yaygınlaşması amacıyla program başlatılıyor.

Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) uzmanları tarafından verilecek seminerlerin yanında, dağıtılacak çeşitli materyaller ve etkili sosyal medya kampanyaları ile desteklenecek sürecin, çocuklarda mahremiyet bilincinin erken yaşlarda oluşmasına katkı sunması bekleniyor. Yürütülecek bu çalışmanın özellikle çocukların cinsel kimliği üzerindeki rolüne dikkat çeken Vali Yiğitbaşı dijital tehlikelere karşı mahremiyet bilincinin öneminden bahsederek, şunları söyledi:

“Bu çalışma her şeyden önce geleceğimizi yakından ilgilendiren bir çalışma. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Çocuklarımıza bu mahremiyet bilinci erken yaşlarda kazandırılırsa, hayatın ilerleyen zamanlarında ve diğer alanlarındaki mahremiyet algısı da yerleşmiş olur. Günümüzde mahremiyet dijital yollarla çok kolay ihlal edilebilen bir alan. Dolayısıyla yürüteceğimiz bu çalışma sayesinde çocuklarımızın dijital tehlikelere karşı da farkındalığı artacaktır. Aksi takdirde çocuklarımız son yıllarda hızla hayatımıza giren dijital tehlikelere savunmasız bir şekilde maruz kalabilirler. Tekrar ifade etmek isterim ki bu seferberlikte başta anne babalarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerine önemli roller düşüyor.”

Projenin ilk aşamasında başta veliler olmak üzere ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik; ‘Kişisel Sınırlar/İyi-Kötü Dokunuş, Hayır Diyebilme Becerisi, Çocuk İhmal ve İstismarından Korunma Yolları, Ailede Mahremiyet ve Dijital Mahremiyet' gibi konuların ele alınacağı yoğun bir eğitim-öğretim programının başlatılacağı bildiriliyor.