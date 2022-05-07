İhlas Haber Ajansı

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Makine parçasına zulalanan uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Afyonkarahisar’da durdurulan bir minibüste yapılan narkotik köpekleri ile yapılan aramada uyuşturucu madde makine parçasının içerisinde bulundu.

Afyonkarahisar'da durdurulan bir minibüste yapılan narkotik köpekleri ile yapılan aramada uyuşturucu madde makine parçasının içerisinde bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kütahya karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasından durumundan şüphelenilen bir minibüste arama yapıldı. Eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada, köpeklerin araç içerisindeki makine parçasına tepki vermesi üzerine polis ekipleri tarafından parça anahtarlarla söküldü. Sökülen parçanın içerisinde 20,98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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