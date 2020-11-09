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Malik Bin Şebib türbesine ziyaretçi akını

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bağlı Anayurt köyünde bulunan ünlü Arap komutan Malik Bin Şebib’in türbesi, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bağlı Anayurt köyünde bulunan ünlü Arap komutan Malik Bin Şebib'in türbesi, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Türbeye gelenler bol bol dua ediyor.


Şuhut ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Malik Bin Şebib Türbesi, kent merkezinden ve çevre kentlerden gelenler tarafından ziyaret ediliyor. Türbe sorumlusu Fadime Şentürk "Burada Malik Bin Şebib şehit düşmüştür. Buraya gelen vatandaşlarımız şifa buluyor, bir daha geliyorlar ziyaretçiler'' dedi.


Ünlü Arap komutanı Malik Bin Şebib M.S. 740 yılında İslam ordusunun başında Bizans İmparatoru 3. Leon'un ordusu ile savaşırken şehit düşmüş ve Şuhut'a defin edilmişti.

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