Malkoç, “Biz tarihimizi unutsak da elin yabancısı hatırlatıyor”

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç Yeni Zelanda'da bir camide gerçekleştirilen ve 50 müslümanın şehit olduğu katliam ile ilgili “En son Çanakkale'de boylarının ölçüsünü aldılar. Cesaretleri varsa gelsinler bakalım, bu millet onlara hadlerini bildiriyor mu bildirmiyor mu? Bazı şeyleri biz unutmaya başladık ama onlar unutmuyorlar” dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi Ombudsmanlık Topluluğu tarafından “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konferansı düzenlendi. Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç'un konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Serdar Köken, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Prof. Dr. İsa Sağbaş ile birlikte akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yeni Zelanda'da bir camide gerçekleştirilen ve 50 müslümanın şehit olduğu katliam ile ilgili konuşan Malkoç, “Bu katliam dünyadan, insan hakları savunucularından, Türkiye'de en küçük şey olduğunda kıyameti koparanlardan yeterince tepki görmedi. Tabii ki bunu sorgulayacağız, soracağız özellikle Kamu Denetçiliği Kurumu olarak gittiğimiz her toplantıda yüzlerine söyleyeceğiz. Bu bizim görevimiz, bir hukukçu olarak, bir insan hakları savunucusu ve bu milletin bir ferdi olarak görevimizi yapacağız” diye konuştu.

“Biz unutsak bile elin yabancısı unutmuyor”

O katliamda dikkat çeken şeylerin olduğunu vurgu yapan Malkoç şöyle konuştu:

“O katliamda dikkat çeken bir şey var; silahın üzerine enteresan şeyler yazılmış. 1683 yazmış mesela. Biz kendi tarihimizdeki 1683'ü neredeyse unutmuşuz ama Müslümanları katleden elin adamı unutmamış. Diyor ki 1683 Türklerin Viyana'da bozguna uğradığı tarihtir, yine bozguna uğratacağız. Biz bile unutmuşuz bu tarihi. Ya da silahın üzerine Miloş yazmış. Bakıyorsunuz ki Kosova Meydan Savaşında Murat Hüdavendigar'ı şehit eden katilin adı. Biz bazı şeyleri unutsak bile bazı insanlar ve milletler unutmuyor. Hedefine koymuş, özellikle Ayasofya olmak üzere, ülkemizdeki minarelerini yıkacaklarmış. Geçmişte, dedeleri denediler, boylarının ölçüsünü aldılar. En son Çanakkale'de boylarının ölçüsünü aldılar. Cesaretleri varsa gelsinler bakalım, bu millet onlara hadlerini bildiriyor mu bildirmiyor mu? Bazı şeyleri biz unutmaya başladık ama onlar unutmuyorlar. Özellikle tarihimizi unutmayalım. Biz unutsak bile elin adamı bize hatırlatıyor.”