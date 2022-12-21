Maltaş adeta küllerinden doğdu

Türkiye'nin en önemli tarihi vadilerinden biri olan Frig Vadisi'nde geçtiğimiz yıl başlatılan kurtarma kazısı ile gün yüzüne çıkarılan ve geçmişi M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen Maltaş Anıt Abidesi'nde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi çalışması sürüyor. Dünyanın en eski tapınaklarından olan Maltaş için yapılan 4 milyon TL'lik projede sona gelindi.

Afyonkarahisar ile Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde kalan tarihi Frig Vadisi gün yüzün çıkarılan eserleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 2021 yılında başlatılan kurtarma kazısı ile tarih ve turizme kazandırılan, Göynüş Vadisi olarak adlandırılan bölgede üzerinde Frig yazıları ve motiflerinin bulunduğu Maltaş Anıt Abidesi de bu eserlerden biri olarak dikkat çekiyor. Maltaş'ın toprak üzerinde görünen 3 metrelik kısmında başlatılan kurtarma kazısıyla 7 metre aşağı inilerek abide tamamen gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İhsaniye Kaymakamlığı ve Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünce, ilçeye bağlı Kayıhan beldesinde 40 gün boyunca yapılan kazı sonrası yerden yüksekliği 10 metreyi bulan devasa anıt abide ile alt kısmındaki ‘niş' ve önünde 600 metrekarelik tapınma alanı ortaya çıkarıldı.

“4 milyon TL'lik projede sona gelindi”

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Maltaş Açık Hava Tapınağı'nın turizme kazandırılması ve bölgeyi ziyaret edecek olan tarih severlere bu eser konusunda farkındalık oluşturması amacıyla ‘Göynüş Vadisi Maltaş Anıtı Çevre Düzenleme Projesi' çalışmaları başlatıldı. Maltaş Tapınağı'nın ortaya çıkarılması ve bölgenin düzenlenmesi için gerekli olan ödenek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 2 milyon TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2 milyon TL olmak üzere toplam tamamı hibeli 4 milyon TL'lik projede sona gelindi.

Çalışmalarsa sona yaklaşılan projede faaliyetler dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde abide ve çevresi güzelliği ile dikkat çekerken, çevre düzenlemesinin de aslına uygun bir proje ile yapıldığı bir başka dikkat çekici konu oldu.