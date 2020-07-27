Manga'nın Şahadet Belgesi annesine verildi

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da meydana gelen patlama şehit olan Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Şahadet Belgesi anne Elif Dudu Manga'ya teslim edildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sakarya'da meydana gelen havai fişek patlamasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Şahadet Belgesini anne Elif Dudu Manga'ya teslim etti. Vali Çiçek, “Şehidimiz vatan toprağına, sizlerde bir ömür bizlere en kıymetli emanetsiniz” dedi.