Kütahya'da gerçekleştirilen Korfbol müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil eden Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu.

Okul Sporları faaliyet programı içerisinde yer alan ve Kütahya Yeni Spor Salonunda düzenlenen Korfbol müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil eden Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu. Heyecan dolu çekişmeye sahne olan Kütahyada'ki Korfbol karşılaşmalarında ilimizi temsil eden okul birinci oldu. 23-27 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu katılmaya hak kazandı.