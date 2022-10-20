Market personellerine yönelik deprem, yangın ve tahliye' tatbikatı yapıldı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kentteki zincir bir marketin personeline yönelik ‘deprem, yangın ve tahliye' tatbikatı gerçekleştirildi

Tatbikat AFAD ekipleri tarafından marketin merkez binasında yapıldı. Gerçekleştirilen tatbikatta personellere ‘İşyeri Afet Farkındalık Eğitimi' çerçevesinde ‘deprem anı, toplanma alanı uygulaması, yangın ve tahliye tatbikatı' yapıldı. Tatbikat teorik ve uygulama olarak iki aşamada yapıldı. Tatbikatın ikinci kısmında AFAD ekipleri deprem anında ve yangında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak personellere gösterdi.