İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Market ve üretim tesislerine yönelik gıda denetimi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğün bağlı ekipler market ve üretim yapan tesislerde gıda denetimi gerçekleştirdi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı il ve ilçelerde bulunan gıda kontrol görevlileri Ramazan ayı dolayısıyla gıda hareketliliğinin artışı dikkate alarak denetim gerçekleştirdi. Ekipler market raflarında ürünlerin sok kullanma tarihleri ile fiyatları denetlendi. Gıda üretim tesislerinde ise ekipler üretilen ürünlerin hammadde kontrolleri ile gramaj kontrollerini yapıp aynı zamanda hijyen şartlarını inceledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.