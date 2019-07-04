İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Masa Tenisi Afyon İl Temsilcisi Ak'tan Kaymakam Kaya'ya ziyaret

Masa Tenisi Afyonkarahisar İl Temsilcisi Kubilay Ak, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti.

Masa Tenisi Afyonkarahisar İl Temsilcisi Kubilay Ak, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.


Kaymakam Kaya, Masa Tenisi Afyonkarahisar İl Temsilcisi Kubilay Ak ile bir süre sohbet ederek 30 Ağustos Zafer Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Masa Tenisi Turnuvası ile ilgili bilgi alışverişlerinde bulundu. Kaymakam Kaya spora ve sporcuya daima önem verdiklerini belirtti. Daha sonra Kaymakam Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Masa Tenisi Afyonkarahisar İl Temsilcisi Kubilay Ak ise misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Kaya'ya teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.