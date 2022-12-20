Afyonkarahisar'da Genç Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları 110 sporcunun katılımıyla başladı.

Afyonkarahisar İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Genç Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları' Kocatepe Spor Kompleksindeki Tınaztepe Spor Salonunda başladı. Turnuvaya 25 okuldan 110 sporcunun katıldı. Kıran kırana geçen müsabakaların akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.