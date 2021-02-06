Maske dikerek psikolojik ve ruhsal problemlerinden kurtuluyorlar

Afyonkarahisar'da psikolojik ve ruhsal tedavi gören hastalar, tedavinin bir parçası olarak terapi kapsamında maske dikmeye başladı. Hastaların diktiği maskeleri ise doktorlar ve sağlık çalışanları kullanırken, hastaların elinden çıkan maskeler ise kalitesi ile piyasa standartlarının üstünde.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde psikolojik ve ruhsal tedavi gören hastalar terapi kapsamında adeta korona virüse (Covit-19) savaş açtı. Merkezdeki hastalar tedavi programının bir parçası olarak kendileri için kurulan küçük atölyede maske dikmeye başladı. Hastaların diktiği maskeler ise başta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi olmak üzere kamuya ait sağlık tesislerindeki doktor ve sağlık çalışanları tarafından kullanılıyor. Terapi merkezinde 7 hasta tarafından dikilen maskeler yapılan iş bölümü ile hazır hale geliyor. Kesilmiş halde gelen maske bezleri önce bir kişi tarafından ütüleniyor ardından dikiş makinesinde oturan bir başka hasta tarafından burun teli ve askıları eklenerek dikiliyor. Sonrasında ise bir başka hasta tarafından maskenin ipleri temizleniyor ve diğer hastalar tarafından da katlanıp, paketleniyor.

“Burada keçe, çini ve benzeri sosyal aktivitelerle yapılıyor”

Terapi merkezi sorumlularından sağlık memuru Mehmet Ali Öztürk, amaçlarının hastaların sosyal aktivitelerini geliştirmek olduğunu ifade etti. Hastaların ürettikleri maskelerin yıkanılabilir olduğunu ve bu sayede kullanım ömrünün daha fazla olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Ülkemize, devletimize ve sağlık camiasına destek olmak amacıyla burada tedavi almakta olan hastalarımız eliyle sağlık çalışanlarımıza pandemi sürecinde bir katkı sağlanması maksadıyla yıkanılabilir maske üretilmektedir. Buradaki birinci gayemiz, hem pandemide maske üreterek sağlık çalışanlarını korumak ikinci gayemizde burada sosyal aktivitelerin gerçekleşmesi manasıyla hizmet alan arkadaşlarımızın bu işe katkısını sağlayarak sosyal ilişkilerini ve sosyal hayatlarını güçlendirmek. Maske haricinde burada keçe, çini ve benzeri sosyal aktivitelerle yapılıyor. Bunun maksadı hem arkadaşlarımızı sosyal hayata hazırlamak” diye konuştu.

“İlaç tedavinsin yanında bu tür tedavilerin de olmasını canı gönülden istiyoruz”

Terapi merkezinde yapılan maske üretimi ile hastaların kendilerinin önemsendiğinin ve topluma faydalı olduklarını hissettiklerini kaydeden Öztürk, “İnsan kendisinin bir işe yaradığını hissettiği anda hem hayatta hem de topluma çok faydalı bir hale geliyor. Burada bu maske üretimini yapan arkadaşımız kendini önemsediği gibi hakikaten insanlara çok faydalı olduğunu hissediyor ve bunu geri dönüşünde de kendini hayata hazırlamak maksadıyla çok güzel bir işlem tesis ettiğini kendi ruh halinde bunu görüyor. Bunu hem sosyal hayatına hem de buradaki hayatına yansıtıyor. Bize özellikle ilaç tedavinsin yanında bu tür tedavilerin de olmasını canı gönülden istiyoruz” dedi.

Merkez çalışanları ayrıca toplumda psikiyatrik ve ruhsal sorunlar yaşayan bu anlamda destk isteyen herkesi merkezlerine beklediklerini belirttiler.