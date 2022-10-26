Master şefler Selçuklu İlkokulu'nda yarıştı

Selçuklu İlkokulu'nda gastronomi şehri olan Afyonkarahisar'da kazanılan bu unvanı desteklemek amacıyla “Master Selçuklu” yarışması gerçekleştirildi.

Öğrenci başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Selçuklu İlkokulu'nun Müdürü Eralp Ekrem Geçe, gastronomi şehri olan Afyonkarahisar'da kazanılan bu unvanı desteklemek amacıyla öğrenci velileri arasında yemek yarışması düzenlediklerini söyledi.

Müdür Geçe, “Değerler Hareketi” çerçevesinde düzenledikleri “Master Selçuklu” yarışmasıyla öğrencilere geçmişten gelen kültüre sahip çıkılması ve daha ileriye götürülmesi farkındalığı kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Öğrenci velileri, yarışmaya gönüllü olarak katılarak jüri üyelerine 37 yemek sunumu yaptı. Yarışma sonucunda Mihrace Tongül musakka yemeğiyle birinci olurken Şükran Günay ağzı açık ile ikinci, Hanife Yıldız Arnavut böreği ile üçüncü oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından Geçe, yarışmaya katılan velilere plaket, madalya ve katılım belgesi verdi.