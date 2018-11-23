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Mavi kapaklar engelli bireylere umut oluyor

Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi tarafından başlatılan "Mavi Kapak" toplama kampanyası, engelli bireylerin umudu olmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi tarafından başlatılan "Mavi Kapak" toplama kampanyası, engelli bireylerin umudu olmaya devam ediyor.


Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, topladığı 2 bine yakın plastik kapakla "Mavi Kapak" kampanyasına destek oldu. Toplanan kapaklar Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çalışanları tarafından Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Birimi'ne teslim edildi. Geri dönüşüm firması tarafına temin edilen tekerlekli sandalye ise engellilere teslim edildi.

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