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Melih Gökçek'ten Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'na ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nı ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti.


Vali Yiğitbaşını ziyaret eden Melih Gökçek, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yiğitbaşı, “"Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

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