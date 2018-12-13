Memur sendikalarından Başkan Çoban'a “teşekkür ziyareti”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Afyonkarahisar İl Temsilciliği'ne bağlı sendika başkanlarını makamında kabul etti.

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek'in de yer aldığı ziyarete Memur- Sen İl Temsilcisi Abdülkadir Hız ve Memur- Sen'e bağlı sendika başkanları katıldı. Memur- Sen İl Temsilcisi Abdülkadir Hız, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ın son 10 yılda büyük bir değişim yaşadığına dikkat çeken Abdülkadir Hız, Başkan Çoban'ın kültürden, sanata, yatırımdan alt yapı ve spora kadar birçok alanda Afyonkarahisar'a vizyon katan projelere imza attığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Burhanettin Çoban ise konuklarına teşekkür etti. Ziyarete Sağlık- Sen, Bem- Bir Sen, Eğitim Bir- Sen 2'Nolu Şube, Toç- Bir-Sen, Büro Memur- Sen, Ulaştırma Memur- Sen, Birlik Haber-Sen ve Kültür- Memur- Sen Sendika Başkanları katıldı.