Mermerden sonra termalde de başkent olacaklar

Mermer alanında adını dünyaya duyuran Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi termal turizm alanında öne çıkmak için çalışma başlattı. İlçede belediye başkanlığının öncülüğünde özel firmalar termal sıcak su kuyuları arayacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, mermerin başkenti olan ilçenin adını her alanda dünyaya duyurarak hak ettiği değeri görmesi adına çalıştıklarını kaydetti. Başkan Şahin, "Bu kapsamda başlatmış olduğumuz çalışmalar devam ediyor. Belediyemize ait 4 hektarlık sıcak su ruhsatımız vardı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden (MAPEG) aldığımız bilgiler doğrultusunda ilçemizde sıcak su arama ruhsatını 3 tane özel firma almış. İscehisar Belediyesi olarak ilçemizi termal turizm merkezi yapmak için başlattığımız çalışmalar kapsamında geriye kalan 24.926.100m2 lik alanı kapsayan Sıcak Su Arama Ruhsatımızı Afyonkarahisar İl Özel İdaresinden aldık. Sıcak suyu termal, sağlık, turizm, ısınma vb. her alanda kullanıp halkımızın hizmetine sunacağız. Ruhsatımızın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim, ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.