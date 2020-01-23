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Mermerden sonra termalde de iddialılar

Mermeri ile ünlü Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi artık adını termal kaplıcaları ile de duyuracak.

Mermeri ile ünlü Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi artık adını termal kaplıcaları ile de duyuracak.


Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçe Belediyesi tarafından tadilatı yapılan jeotermal kaplıca dualarla hizmete açıldı. Konu hakkında açıklama yapan İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Jeotermal kaplıca tesisimizin tadilat çalışmalarını tamamladık ve haftanın 7 günü hizmet verecek şekilde halkımızın hizmetine açtık. İscehisar ilçemiz artık sadece mermeri değil şifalı termal suyu ile de ünlenecek” dedi.

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