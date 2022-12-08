Meslek lisesi öğrencileri günde bin 100 ekmek üretiyor

Afyonkarahisar Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Gıda Teknolojileri' dersi çerçevesinde okulda ekmek üreterek kamu kuruluşlarına satan öğrenciler, yaptıkları üretimle hem öğrendikleri bilgileri pratiğe dönüştürüyor hem de döner sermayeye katkı sağlıyor.

Afyonkarahisar Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri bölümü öğrencileri, müfredatları çerçevesinde okulda ekmek üretimi yapıyor. Uygulamalı olarak ekmek yapımını öğrenme fırsatı yakalayan öğrenciler, hem teorik bilgilerini pratikle birleştirerek pekiştirme imkânı buluyor hem de ekmeklerin satışından elde edilen gelirle okulun döner sermayesine sermayesine katkı sağlıyor. Büyük bir dikkat ve titizlikle üretim yapan öğrenciler, ilk olarak un ve suyu karıştırıp hamura şekil veriyor. Fermente odasında mayalanan hamurlar daha sonra ise fırına veriliyor. Son aşamada ise fırından çıkarılıp soğutulan ekmekler, paketlenerek dağıtıma hazır hale getiriliyor.

"Kapasitemiz 10 bin ekmek"

Gıda Teknolojisi Alan Şefi Asiye Özver, "81 ilde 100 Entegre Fırın Projesi" çerçevesinde öğrencilerin hayata hazırlandığını söyleyerek şöyle konuştu:

"81 İlde 100 Entegre Fırın Projesi çerçevesinde faaliyete başlayan Afyonkarahisar'da ilk ve tek okul biziz. Temmuz ayında hazırlıklarımız başladı. Şu anda üretime de başladık. Yurt ve pansiyonlara siparişlere göre ekmek üretiyoruz. Günlük bin 100 ekmek üretiyoruz ama kapasitemiz 10 bin ekmek. Daha yeni olduğumuz için yeterli sipariş düzeyine ulaşamadık. Bu uygulama öğrencilerimiz için çok iyi oldu. Bire bir canlı uygulayarak ekmek yapacaklar, hayata hazırlanmış olacaklar.”

"Piyasaya vasıflı yetişmiş eleman olarak katılabiliyorlar"

Okul Müdür Yardımcısı Levent Önal ise öğrencilerin bu proje ile hem donanım kazandıklarını hem de maddi gelir elde etme imkânına sahip olduklarını söyledi. Önal, "Tesisimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 İle 100 fırın sistemi kurulması amacıyla kurulan bir sistem. İlk etapta Milli Eğitim Bakanlığı'mıza bağlı kurumların ekmek ihtiyacını giderip daha sonra tüm kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte özel sektörün de ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Döner sermaye çerçevesinde yapılan çalışmalarda öğrencilerimi de gıda teknolojisi alanında almış oldukları eğitimleri pratiğe dönüştürerek hem meslek alanında yetişmiş oluyorlar mezun olduktan sonra da piyasaya vasıflı yetişmiş eleman olarak katılabiliyorlar. Döner sermaye için yapmış oldukları çalışmalardan dolayı da inşallah öğrenci payı adı altında bir miktar gelir de sağlayacaklardır" dedi.