Mesleki Eğitim Merkezi tanıtıldı

Tanıtım kapsamında Salar Ortaokulu, Nuribey İsmet Atilla Ortaokulu, Nuribey İmam Hatip Ortaokulu ve Karaaslan Ortaokulu ziyaret edilerek mesleki eğitimin tanıtımı yapıldı. Yapılan bilgilendirme sunumlarında Mesleki Eğitim Merkezleri (Çıraklık Eğitimi) 12 yıllık zorunlu kapsamına alındığı, mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması ile 4 yıl süreli mesleki eğitim verilmeye başlandığı, öğrenim gören çırakların 3. Yılın sonunda kalfalık ve 4. Yılın sonunda ustalık belgesi alarak mezun olacakları anlatıldı. Ustalığı kazanan öğrencilerin istemesi halinde fark derslerini vererek meslek lisesi diploması alabilecekleri, aynı zamanda öğrencilerin hem çıraklık okulunda hem de açık lisede okuyabilecekleri belirtildi.

Öğrencilerin okulda okudukları 4 yıl boyunca haftada bir gün okul, beş gün sözleşme imzaladıkları işletmeye giderek asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak kaydı ile işletmelerden ücret alacakları, işletmelerin öğrenciye ödemesi gereken ücretin bir bölümünün devlet tarafından ödendiği öğrenci ve velilere anlatıldı.

Öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sağlık sigortaları öğrencilikleri boyunca devlet tarafından ödendiği bilgileri verilmiştir.