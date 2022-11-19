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Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki tadilat çalışması sürüyor

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde geçtiğimiz aylarda başlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki tadilat çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde geçtiğimiz aylarda başlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki tadilat çalışmaları devam ediyor.


Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini inşaat alanında incelemelerde bulunarak okulda devam eden tadilat ve güçlendirme çalışmaları hakkında okul idaresi ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Okulda tadilat çalışmalarının önümüzdeki aylarda tamamlanması ve kısa sürede eğitimin başlaması planlanıyor.

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