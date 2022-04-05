İhlas Haber Ajansı

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Metamfetaminle yakalanan bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis ekiplerince yol uygulamasında 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince yol uygulamasında 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kütahya yolunda yapılan uygulamada şüphe üzerine bir otomobilin içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan H.K. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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