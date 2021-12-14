İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meyve bahçesi projesi devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesine kurulacak olan meyve bahçesi projesi devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine kurulacak olan meyve bahçesi projesi devam ediyor.


Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk beraberinde İl Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fethi Karaaslan ile birlikte Kocaöz Beldesi'nde meyve bahçesi projesi kapsamında çalışmaların devam ettiği alanı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Bahçeyle ilgili çalışmaların ilerleyen günlerde tamamlanması bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.