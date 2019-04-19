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Mezarlıklar Kandil ziyaretlerine hazır

Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Berat Kandili nedeniyle mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.


Vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz bir ortamda yapabilmesi amacıyla Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Asri Mezarlık ve Bayraktepe Mezarlıklarının temizliği yapıldı. İki vakumlu süpürme aracı, 2 arazöz ve 20 kişilik ekibin görev aldığı çalışmalarda mıntıka temizliği ve sonrasında yolların yıkaması yapıldı.


Mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti


Ayrıca vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylıkla yapabilmeleri için bugün saat 15.00'den itibaren Anıtpark önünden Bayraktepe ve Asri Mezarlığa üç adet otobüs ve iki adet minibüs ile ücretsiz olarak servis hizmeti verileceği bildirildi.

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