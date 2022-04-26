İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mezbahanedeki bıçaklı kavgada gözaltına alınanların isimleri belli oldu

Afyonkarahisar’da bir et entegre tesisinin mezbahenesinde hayvan kesimi esnasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralayan 2 kişinin isimleri belli oldu.

Afyonkarahisar'da bir et entegre tesisinin mezbahenesinde hayvan kesimi esnasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralayan 2 kişinin isimleri belli oldu.


Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nden bir mezbahanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan kesimi esnasında isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede Kamil Ş. bıçak ile bacağından yaralandı. Diğer çalışanların haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kavgaya karıştıkları belirlenen İbrahim G. ve Murat G.'yi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.