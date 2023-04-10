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MHP Afyonkarahisar İl Başkanı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile aralarında yaşanan problemleri gerekçe göstererek, istifa etti.


İstifasını yazılı açıklama ile duyuran Kocacan, 2018 yılından bu yana başkanlık yaptığı MHP'deki görevinden istifa ettiğini kaydetti. Kocaca açıklamasında, “2018 yılından bu tarihe kadar MHP Afyonkarahisar il başkanlığı yapmaktayım. 2018 yılı genel seçimlerinde partimiz MHP ilimizden bir milletvekili kazandık. 2019 yerel seçimlerde 17 belediye başkanı kazandık. 5 yıllık bir süre içerisinde yoğun ve başarılı bir çalışma yürüterek ilimizin birçok sorunları dile getirerek çözüm bulmaya çalıştık. 28. dönem milletvekilliği adaylığı konusunda teşkilatımızın genelinden oluşan dillendirilen görüşlerini üst makamlara bildirmemize rağmen Afyonkarahisar Teşkilatının ve parti tabanın görüşü dikkate alınmadığını üzülerek görmüş olduk. Her şey telafi edilebilir yalnız insanın gönlü kırıldığı zaman bir daha telafisi mümkün olmuyor” dedi.

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