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MHP Milletvekili Taytak'tan Başkan Zeybek'e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.


MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleşen ziyarette Başkan Zeybek, Milletvekili Taytak ile Afyonkarahisar için yapılacak yatırım ve projeler üzerine istişarede bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Gerek Afyonkarahisarımız da gerekse ülkemizde Milliyetçi Hareket Partisiyle olan güç birliğini arttıracağız. Cumhur ittifakı, pazara kadar değil, mezara kadar inşallah devam edecek. İstişareyle Afyonkarahisar'a nasıl daha güzel hizmet yapabilirizin çabasında olacağız. Milletvekilimize ziyaretinden ve hoş sohbetinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.


MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ise, Başkan Zeybek'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Milletvekili Taytak, Afyonkarahisar'ın kalkınması için el birliği ile çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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