MHP'den AK Parti'ye ziyaret

Hüseyin Sezen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen “Bu ittifak milletin bekası için, geleceği için, memleketin hayrı için uzun vadede kurulmuş bir ittifaktır” dedi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti heyetinin MHP'ye ziyaretinin ardından bugün MHP heyeti AK Parti'ye iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen “Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP'nin değerli Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 24 Haziran sürecinde bir Cumhur İttifakı başladı. Biz de 24 Haziran'da Afyonkarahisar'da bunun en güzel örneğini yaşadık. İnşallah hafta sonu da ilçe ziyaretlerimiz de görüldüğü üzere Dinar'da muhteşem bir coşku vardı. Hafta sonu orada biz 31 Mart zaferimizi kutladık. İnşallah bu ilçelerimiz için Cumhur ittifakımız hayırlı olsun. Genel başkanlarımızın da söylediği üzere bu ittifak seçim ittifakı değildir. Bu ittifak milletin bekası için, geleceği için, memleketin hayrı için uzun vadede kurulmuş bir ittifaktır. Önce memleket, önce millet, önce beka dedik. Bu millet için MHP ile AK Parti güzel bir ittifak kurdu. Dün Cumhurbaşkanımızın da söylemiş olduğu üzere bu ittifak pazara kadar değil mezara kadardır” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti'ne sevdalı iki lider”

MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan da konuşmasında “Bize göstermiş olduğunuz tevazu ve ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamış olduğu, ancak milletimizin gösterdiği engin feraset ve irade ile bir kalkışma dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını tehdit eden, iç savaşa götürecek bir ortamdan böyle bir güzellikler meydana geldi. Bunu da kendi şahsına münhasır halleri ile her iki partinin genel başkanı, genel başkanlıktan da öte Türkiye Cumhuriyeti'ne sevdalı iki liderin kendi teşkilatları ile birlikte çıktıkları yolda, adını da Cumhur İttifakı koymaları çok manidardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde oynanan oyunlar yıllardır devam ediyor. Bu bitmeyecektir. Biz de her daim uyanık olacağız, gözümüzü dört açacağız. Doğduğumuz topraklarda ölünceye kadar üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Bu ittifak ile birlikte hafta sonu yapılan program önemli bir programdır. Önceki görüşmelerimizde teşkilatlarımızın çok da haberi olmadan açık kapıların arkasında görüş alışverişlerinde ortak bir noktada buluştuk. Gayet güzel oldu. Burada isimlerin hiç önemi yok. Kimin nerede olduğunun da önemi yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yer bizim beka dediğimiz yerdir. İnşallah sadece 2023 değil, 2053, 2071 ile ilelebet muhasır medeniyetler seviyesine çıkıp, başkanlık sistemi ve payitahtın en tepesinde, altında da huzur, esenlik ve güvenlik içerisinde bir millet olarak İslami fıtratta yaşamak bizim gayemizdir” dedi.