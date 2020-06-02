Migren ve eklem ağrıları gibi bir çok ağrıların tedavisinde “Nöral Terapi” yöntemi uygulanıyor

Dr. Ali Sallı, migren ve eklem ağrıları başta olmak üzere birçok ağrıya çözüm olan “Nöral Terapi” yöntemi hakkında bilgi verdi.

Nöral Terapi'nin hastalıklardan etkilenen veya hastalıkları etkileyen, ağrıya veya kronikleşmesine sebep olan fonksiyon bozukluğunu tedavi etmeye ve düzenlemeye yönelik tedavi solduğunu belirtene Doç. Dr. Ali Sallı, “Nöralterapi lokal anestezik (bölgesel uyuşturma işleminde kullanılan ilaçlar) maddelerin ağrı ve hastalıkların tedavisi için dokulara, tetik noktalara, akupunktur noktalarına, otonomik ganglionlara, skar (iz) dokular üzerine ve farklı bozucu alanlara (hastalıkları tetiklediği düşünülen geçirilmiş ameliyat veya problemli alanlara) enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Nöralterapide, lokal anestezik maddenin anestezik etkisi kullanılmaz. Otonom sinir sisteminin oluşturduğu, enerji yükseltici (hiperpolarize edici) uyarı ile gerçekleştirilen bir regülasyon (düzenleyici) tedavidir” diye konuştu.

Nöral Terapi'nin uygulandığı hastalıklarıda sıralayan, Doç. Dr. Sallı, “Kas iskelet sisteminin akut veya kronik ağrılı durumları, şiddetli ve geçmeyen baş ağrıları (migren), baş dönmesi (vertigo), lenf dolaşım bozuklukları, kabızlık, gaz şişkinlik gibi mide bağırsak rahatsızlıkları (reflü, İBS), hormonal dengesizlikler (tiroid), huzursuz bacak sendromu, Alerjik kökenli hastalıklarda (alerjik astım, alerjik rinit) gibi hastalıklarda kullanılabilir. Tüm yaş gruplarında, emziren kadınlarda ve hamilelerde uygulanabilecek kadar zararsız bir tedavi yöntemidir. Sadece myastenia graves kas hastalarında uygulanmaz. Ayrıca tiroid hastalıkları tedavisi nedeni ile atom tedavisi olan hastalara 6 ay süresince uygulanmamalıdır. Uygulama yaklaşık bir haftalık (hastadan hastaya değişebilir) seanslar halinde gerçekleştirilir. En az 3 en fazla 10 seans uygulanmaktadır. Normal bir enjeksiyondan daha ağrılı değildir. Ağrı için uygulandığında bazı hastalarda ani rahatlama olurken asıl etkisi haftalar içerisinde ortaya çıkar. Uygulama sonrası hastalar günlük yaşantısına devam edebilir. Düzenli ilaç kullanan kalp, tansiyon, diyabet gibi hastalıkları bulunan hastaların nöralterapi tedavisi almalarında bir sakınca yoktur. Bundan dolayı İlacı kesmek ya da dozunu değiştirmek gerekmemektedir” dedi.