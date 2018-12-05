Mikrokredi Dinarlı kadınların iş umudu oldu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 11 kadın, Dünya Kadın Hakları Günü'nde Mikrofinans programından mikrokredi aldı.

Mikrofinans Afyonkarahisar Şube Müdürü Semih Çangal ve Şube Müdür Yardımcısı Gizem Köylü Dinar Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısı ve kredi dağıtım programında; dar gelirli olup, kendi kendine gelir getirici bir faaliyette bulunmak isteyen Dinarlı kadınlara, iş başlatması için, hiçbir ayrım yapılmadan teminat, kefalet, icra ve mahkeme takibi olmadan verilen mikrokredi hakkında eğitim verdiler. Programda projeleri değerlendirilen ve kredi almayı hak kazanan Dinarlı 11 ev hanımına 1000'er lira kredileri Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar tarafından verildi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Saffet Acar, “İlçemizde bulunan ev hanımlarına Mikrofinans son derece önemli bir sermaye kaynağıdır. Dar gelirli olup iş yapma gayreti içerisinde olan bayanlarımıza küçük bir finans kaynağı olacaktır. Tabi ki öncelikle almış olduğumuz bu finansı çok ama çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Parayı alıp gerekli yerde harcamazsak, geri ödemede zorluk çekeriz. Mutlaka alınan finans iyi yönde kullanılmalı ve bir ekonomiye katkı sağlayacak işler yapılmalıdır. İnanıyorum ki sizler mutlaka ekonomiye katkı sağlayarak yönde finansı kullanacaksınız. Değerli Afyonkarahisar Mikrokredi Şube Müdürü Semih Çangal ve Şube Müdür Yardımcısı Gizem Köylü kardeşlerimi kutluyorum. Dinarımıza gelerek Mikrofinans eğitimini vererek Dinarlı ev hanımlarımıza katkı sağladılar. Dinarlı çalışkandır, fedakârdır. İnanıyorum ki Dinarlı bayanlarımız çok faydalı işler yapacaklardır. Hepinizi tebrik ediyorum.” dedi.

Program, Afyonkarahisar Mikrokredi Şube Müdürü Semih Çangal ve Şube Müdür Yardımcısı Gizem Köylü'ün katılımcıların sorularını cevaplaması ile son buldu.