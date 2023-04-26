Milletvekili adayı miting alanına girmek için bariyerlerin üzerine çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar'da gerçekleştireceği miting öncesi alana gireceği yeri şaşıran İyi Parti Milletvekili Adayı Mustafa Enis Arabacı ve beraberindekiler, kendilerine ayrılan alana bariyerlerin üzerinden atlayarak girdi. Arabacı'nın alana girişindeki telaşı, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitingde vatandaşlara seslenecek. Mitingin gerçekleştirileceği alana gelen İyi Parti'liler sahnenin ön kısmında kendilerine ayrılan alana girmek için bariyerlerin üzerine çıktı. Protokol girişini kullanmayan İyi Parti milletvekili adaylarından Mustafa Enis Arabacı'nın alana girmek için verdiği mücadele ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Alana gireceği noktayı şaşırınca vatandaşlar için ayrılan alanda güvenlik için polis tarafından kurulan bariyerlerin üzerine çıkıp ardından kaldırıma atlayan Arabacı'ya danışmanları yardım etti.