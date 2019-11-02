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Milletvekili Eroğlu'ndan Sandıklı'ya ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof.

Dr. Veysel Eroğlu, Sandıklı'yı ziyaret etti.


İlk olarak Sandıklı Belediyesini ziyaret eden Eroğlu ve Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile Sandıklı'ya yapılan ve yapılması düşünülen projeler hakkında toplantı düzenledi. Daha sonra Ak Parti Sandıklı İlçe Teşkilatını ziyaret eden Eroğlu, Sandıklı Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik'ten bilgiler aldı. Sandıklı esnaflarını da ziyaret eden Eroğlu, esnaflara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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