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Milletvekili Yurdunuseven'in acı günü

Hayatını kaybeden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven’in ağabeyi Mehmet Yurdunuseven son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in ağabeyi Mehmet Yurdunuseven son yolculuğuna uğurlandı.


Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven'in ağabeyi Mehmet Yurdunuseven bugün öğle namazına mütaakip İmaret Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.


Yurdunuseven'in cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burhanettin çoban ve çok sayıda sevenleri katıldı.

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