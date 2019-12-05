İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli sporcu Münevvere Yılmaz trafik polisi oldu

Türkiye’nin ve Afyonkarahisar’ın gururu olan milli sporcu Münevvere Yılmaz 1 günlüğüne trafik polisi oldu.

Türkiye'nin ve Afyonkarahisar'ın gururu olan milli sporcu Münevvere Yılmaz 1 günlüğüne trafik polisi oldu.


Finlandiya'da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam da 4 madalya kazanan milli sporcu Münevvere Yılmaz Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri ile yol uygulamasında görev aldı.


Trafik polisi yeleği giyen milli sporcu, polis abi ve ablaları ile birlikte araç durdurarak araç sürücülerinin evraklarını denetledi. Trafik kuralları ile ilgili uyarılarda bulunan milli sporcuyu karşısında gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Milli sporcu ile sohbet eden vatandaşlar elde ettiği başarılardan dolayı tebrik etti ederek ileriki dönemlerde ki yarışmalarında başarılar diledi.


Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bir çok projeye imza atan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün milli sporcu ile gerçekleştirmiş olduğu trafik denetimini gören vatandaşlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.