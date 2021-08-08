Milliyetçi Hareket Partisi Eski Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu İscehisar ilçesini ziyaret etti

Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Eski Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu Afonkarahisar'ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'i ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Şahin, Halaçoğlu ile bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Halaçoğlu, İscehisar ilçesinin mermer'in başkenti olduğunu söyledi.

İscehisar Belediye Başkanı Şahin de, Yusuf Halaçoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, günün anısına hediye takdim etti. Ziyarette Afyonkarahisar Ticaret ve İşbirliği Konseyi Başkanı Yüksel Özsarı ile İscehisar Belediyesi Genel Koordinatörü Ahmet Yılmaz hazır bulundu.