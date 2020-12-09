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Milyon dolarlık kamışların neden yandığı araştırılıyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölünde milyon dolarlık kamışların yok olmasıyla sonuçlanan yangınların nedeni araştırılıyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölünde milyon dolarlık kamışların yok olmasıyla sonuçlanan yangınların nedeni araştırılıyor.


Eber Gölünde meydana gelen yangının ardından milyon dolarlık kamışların zarar görmesiyle şimdi yangına sebep olan kişi ya da kişiler araştırılıyor. Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan ve kuraklık nedeniyle yüzde 90 oranından su seviyesi düşen göldeki kamışlar adeta yangınların hedefi haline geldi.


Endemik bitki örtüsüne de zarar veren göl yangını hakkında görüşlerini bildiren Bolvadin Eber Gölü Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kalay, Eber Gölünün can çekiştiğini ifade etti. Kalay, “Ne yazık ki gölümüz yüzde 90 civarında kurudu. Sularına azalmasından dolayı Eber Gölü kayık mezarlığına döndü. Eber Gölü şuanda gerçekten can çekişiyor. Yüzde 80'i sazlıklarla kaplı olan ve biyolojik çeşitliliği çok çok fazla olan Eber Gölümüzde suyun çekilmesiyle beraber yangın olayları fazlalaştı. Bilinçsiz kişiler bazen ısınmak için ateş yakıyorlar ve ters bir rüzgarla beraber yangın olayları fazlalaşıyor. Milyonlarca liralık ihracatını yaptığımız kamış ürünleri, saz ürünleri ne yazık ki yok oldu” diye konuştu.

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