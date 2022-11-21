Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber

Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Bekir Özerdem, bazı basın organlarından çıkan ‘sigorta poliçelerinde yüzde 50 indirim geliyor' şeklinde ki haberlere değinerek, “Yüzde 50 oranında direk bir indirim söz konusu değil, sene başında poliçelere gelecek zam oranı da belli değil” dedi.

Başkan Özerdem, Sigorta Emeklilik Denetleme Düzenleme Kurumu'nun 16 Kasım'da yapmış olduğu açıklamaların, yazılı ve görsel basında yanlış ifade edildiğini söyledi. SEDDK'nın sisteme yeni basamak dahil edildiğini ve bu basamakta primin normal tarifenin yüzde 50 altında olacağı ifade edildiğini hatırlatan Özerdem şöyle devam etti:

“Sigorta Emeklilik Denetleme düzenleme Kurumu (SEDDK) ülkemizde bulunan ortalama 6.5 milyon araç sahibi için sisteme yeni bir basamak daha dahil edip bu basamaktaki primin normal tarifenin yüzde 50 altında olacağını ifade etti. 7'nci basamak indirimli primi yüzde 42. Yapılacak olan 8'nci basamak tarifesi ise yüzde 50 olacak denildi. Basında ise sigorta poliçelerinde yüzde 50 indirim geliyor şeklinde lanse edildi. Hal böyle olunca yazılı ve görsel basının aktardığı gibi trafik sigorta primlerinde yüzde 50 oranında direk bir indirim söz konusu değil. Maliyetler, döviz kurundaki gerçekler göz önünde bulundurularak zaten böyle bir şeyin olma imkanı da yok. Poliçe primleri her ay yüzde 4.75 artıyor. Bu oran önümüzdeki senede devam edecek. Sene başında gelecek zam oranı da belli değil. Çarpıtılmış bilgiler ile araç sahiplerinin yanlış bilgilendirilmesine içimiz rahat etmedi. En az beş sene kazaya karışmayıp poliçelerini zamanında yaptıran 6.5 milyon araç sahibi için, ilave olarak yüzde 8'lik bir indirim daha yapılacak. Bu uygulamada 2023 Ocak veya Şubat ayında devreye girecek, ‘şu kadar indirim olacakmış' tarzı söylemleri dikkate almamanızı önemle hatırlatıyorum.”