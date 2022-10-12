Minibüs kontrolden çıkıp, takla atıp tarım arazisine girdi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp tarım arazine giren minibüs şoförü yaralandı.

Kaza, Bolvadin-Çobanlar karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E.A., idaresindeki 03 ADH 689 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak taklalar atan araç ardından tarım arazisine girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Y.E.A., Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından inceleme başlatıldı.