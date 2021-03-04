Minik karateciler geleceğe umutla bakıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan karate kursunda yaşları 8 ile 13 yaş arasında değişen çocuklar milli sporcu olmak mücadele veriyor.

Ülke genelinde korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla pandemi kuralları çerçevesinde Şuhut Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan karate kursunda 8-13 yaş arası minik kareteciler geleceğe umut saçıyor. Kahverengi kuşaktan 4 aylık kursun sonunda siyah kuşağa geçmek ve milli sporcu olmak için mücadele eden minik karateciler adeta birbirleriyle kıyasıya yarışıyor.

“Maske, mesafe kontrollerine dikkat ediyoruz”

Karate Antrenörü Aynur Karataş, Şuhut Halk Eğitim Merkezi tarafından karate kurslarını açtıklarını ifade ederek, “Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri çocuklarımızın derslerinin olmadığı zamanlar saat 1 ile 4 arasında kursumuzu yapıyoruz. Çocuklar da evde çok sıkıldılar pandemi dolayısıyla. 1 ile 4 saatleri arasında buradalar. Maske, mesafe kontrollerine dikkat ediyoruz. Şimdi güzel gidiyor. Okullar açılınca akşam seanslarına geri döneceğiz” dedi.

Çocuklar antrenmanlara sıkı bir şekilde devam ediyor

Minik Karateci Rabia Gümüş ise 2019 yılında karateye başladığını kaydederek, karate hocasını ve arkadaşlarını çok sevdiğini dile getirdi. Gümüş, amacının karatede başarılı bir şekilde istediği yere gelmek olduğunu söyledi.

Belinay Sağlam isimli sporcu da antrenmanlara sürekli geldiğini ve başarıyı yakalamak için sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti.