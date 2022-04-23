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Minik müdür polislere ilk talimatı telsiz ile verdi

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile koltuklar küçük çocuklara bırakıldı.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile koltuklar küçük çocuklara bırakıldı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ‘ın Koltuğuna Alkasan İlköğretim Okulu 3. Sınıf öğrencisi Zeynep Avcı oturdu. Avcı'da, emniyet müdürü makamında telsizden ekiplere son durum hakkında bilgi vermeleri için anons yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü koltuğuna oturmadan önce öğretmenlik hayalleri kuran 3. sınıf öğrencisi küçük kız koltuğa oturduktan sonra fikrinin değiştiğini, ileride polis olmak istediğini dile getirdi.

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