Minik Muhammed için harekete geçildi

İbrahim Yurdunuseven, yurt dışından ilacı gelmediği için 10 gündür ilaçlarını kullanamayan 8 aylık Muhammet Basri Efe Akçeşme'nin durumu konusunda Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek süreci hızlandırdı.

Anne karnında kaptığı enfeksiyon nedeniyle gözlerinde kataraktla doğan ve geçirdiği ameliyat sonrası görmeye başlayan 8 aylık Muhammet Basri Efe Akçeşme'nin yaşadığı ilaç sorunu hakkında baba Hasan Akçeşme'den bilgi alan Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, konuyu Sağlık Bakanlığına aktardı. Yurdunuseven, minik Muhammet'in ilacını bir an önce getirtmek için çalışma başlattıklarını ifade ederek, “Minik Muhammet'in sağlığına kavuşması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Sağlık Bakanlığı ile bizzat görüşerek ilacın bir an önce yurt dışından getirilmesi gerektiğini belirttik. Kasım ayından itibaren bir sıkıntı olduğunu bakanlık yetkilileri iletti. Fakat kısa sürede çözerek ilacı getireceklerini ifade ettiler. Konunun yakından takipçisiyiz. Danışmanlarımı bu konuda özellikle görevlendirdim” diye konuştu.