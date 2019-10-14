Minik öğrenci ve öğretmenlerden Barış Pınarı Harekâtına destek yürüyüşü

Afyonkarahisar'ın Salar beldesindeki Atatürk İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Barış Pınarı Harekâtı'na desteklerini göstermek, birlik ve beraberlik bilincini oluşturmak için belde meydanında yürüyüş gerçekleştirdi. Minik öğrenciler öğretmenleri ile beraber 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganları atarak Salar Beldesi meydanından Atatürk İlkokuluna kadar yürüdü. Minik öğrenci ve öğretmenlerin Barış Pınarı Harekâtına destek için düzenlemiş oldukları yürüyüşü vatandaşlar da takdirle karşıladı.